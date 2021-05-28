Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe merkezinde belirledikleri 7 adrese düzenledikleri operasyonda, A.A, M.A, Z.G, E.Y, İ.K, A.Y. ve C.K'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız 2 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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