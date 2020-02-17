Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

17.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:00

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.



Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Reyhanlı ilçesinde 8, il merkezinde 1 olmak üzere 9 adrese yaptığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda 238 paket halinde toplam 45 kilo 510 gram takoz esrar, 171 paket halinde toplam 220 bin adet Captagon, 50 adet Ramadol hap, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 39 fişek ile 2 adet şarjör, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet şarjör, 3 adet hassas terazi, 3000 TL ve 300 Amerikan Doları ele geçirildi.



Gözaltına alınan yabancı uyruklu A.H, B.E.T, H.E.V, F.E.B, B.E.R. ve M.Ş.E'nin sorgulaması sürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA