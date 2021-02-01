Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

01.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:32
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı ileri sürülen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde 659 gram esrar, 468 gram sentetik uyuşturucu, 393 uyuşturucu hap ile 100 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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