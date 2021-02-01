Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
01.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:32
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı ileri sürülen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerde 659 gram esrar, 468 gram sentetik uyuşturucu, 393 uyuşturucu hap ile 100 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli