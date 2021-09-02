Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Belen ve Yayladağı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Belen ve Yayladağı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmada Belen ve Yayladağı ilçesinde C.D., F.R. ve A.B. ile S.D. isimli şahıslarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Belen ve Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Tonaj" isimli uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte şüphelilere ait ikametlerde arama yaptı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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