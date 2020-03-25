Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Erzin, Hatay, 3. Sayfa

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

25.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:55
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Erzin otoban girişinde şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 8 paket ve 3 fişek halinde toplam 2 kilo 42 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ve 2 adet captagon hap ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

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