Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 1505 adet captagon, 4,70 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 7 bin 455 lira ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 1505 adet captagon, 4,70 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 7 bin 455 lira ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak çalışma gerçekleştirdi. I.A. ve S.A.'nın Cebrail Mahallesi'nde bulunan bir evinde ve evde bulunan Y.G.'nin yapılan üst aramasında 1505 adet captagon, 4,70 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 7 bin 455 lira ele geçirildi.

Şüpheliler I.A. ve S.A. ve Y.G sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metamfetamin, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title