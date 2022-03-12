Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 1505 adet captagon, 4,70 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 7 bin 455 lira ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak çalışma gerçekleştirdi. I.A. ve S.A.'nın Cebrail Mahallesi'nde bulunan bir evinde ve evde bulunan Y.G.'nin yapılan üst aramasında 1505 adet captagon, 4,70 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 7 bin 455 lira ele geçirildi.

Şüpheliler I.A. ve S.A. ve Y.G sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa