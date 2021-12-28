HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 GÖZALTI - Haberler
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HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da polis ekiplerince uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesinde bir evde yapılan aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'da polis ekiplerince uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesinde bir evde yapılan aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Polis, evde yaptığı aramada, 1 kilo 567 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, hassas terazi ve el telsiz ele geçirdi. Olayla ilgili, İ.İ.T, M.Ç. ve R.H. yakalanarak gözaltına alındı.

HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 GÖZALTI

HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 GÖZALTI

HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 GÖZALTI

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