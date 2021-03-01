Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Hatay'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Adreste, hassas burunlu köpeklerle yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ve tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheliler M.Z, R.Z. ve A.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu