Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
01.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:01
Hatay'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine baskın düzenledi.
Adreste, hassas burunlu köpeklerle yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ve tabanca mermisi ele geçirildi.
Şüpheliler M.Z, R.Z. ve A.D. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu