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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 155 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 155 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Saraykent Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan arama da 155,2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli A.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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