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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 270 adet captagon ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 270 adet captagon ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele faaliyeti kapsamında Antakya/ Serinyol Jandarma Karakol Komutanlığı çalışma gerçekleştirdi. Zülüflühan Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alan ekipler bir evde arama yaptı. Aramada uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 270 adet captagon ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Şüpheli U.K. gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Serinyol, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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