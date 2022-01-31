Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

KIRIKHAN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ekipleri, yaptığı çalışma sonrası İ.Ö (34) isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramada, 381 gram kubar esrar maddesi, 198 gram kenevir tohumu, 136 gram metamfetamin, 25 kök kenevir bitkisi, suç geliri olduğu değerlendiren 7000 Euro ile birlikte 150 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ö. sevk edildiği adliyede tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title