Hatay'da uyuşturucu operasyonu

KIRIKHAN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ekipleri, yaptığı çalışma sonrası İ.Ö (34) isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramada, 381 gram kubar esrar maddesi, 198 gram kenevir tohumu, 136 gram metamfetamin, 25 kök kenevir bitkisi, suç geliri olduğu değerlendiren 7000 Euro ile birlikte 150 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ö. sevk edildiği adliyede tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa