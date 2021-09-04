Hatay'da uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Defne ilçesinde 1 kilo 674 gram kubar esrar, 21 adet hint kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde 1 kilo 674 gram kubar esrar, 21 adet hint kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Hatay Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Defne ilçesi Harbiye Mahallesinde bir evde arama yapan ekipler 1 kilo 674 gram kubar esrar, 21 adet hint kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Şüpheli E.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca, Harbiye Mahallesinde bulunan farklı bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada, boyları 1 buçuk ile 3 metre arasında değişen toplam 17 kök hint kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli S.Ö. ve İ.Ö. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uyuşturucu bağımlısı şahıs, eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalıştı
Uyuşturucu bağımlısı şahıs, eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalıştı
Eşinin banyoya kilitleyip 100 yerinden bıçakladığı kadın, korku dolu anları anlattı
Eşinin banyoya kilitleyip 100 yerinden bıçakladığı kadın, korku dolu anları anlattı
Dini nikahlı karısını banyoya kilitleyip 1 yaşındaki bebeğinin yanında defalarca bıçakladı
Dini nikahlı karısını banyoya kilitleyip 1 yaşındaki bebeğinin yanında defalarca bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Şener Aleyna Tilki Haluk Levent Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Mesut Özil Salih Uçan Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 14:43:38. #1.15#

title