Hatay'da uyuşturucu operasyonu
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 8 kilo 200 gram takoz esrar, 430 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 8 kilo 200 gram takoz esrar, 430 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hatay Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanması yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda 8 kilo 200 gram takoz esrar, 430 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili olarak soruşturma devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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