Hatay'da uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 10 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 10 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Tutlubahçe Mahallesi'nde bulunan boş arazinin çeşitli yerlerinde toprağa ekili vaziyette boyları değişik uzunlukta toplam 10 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda ekimi yapan kişilerin M.K. ve M.K. olduğu, yakalanmalarına çalışıldığı bildirildi. - HATAY

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marmaris'teki yangını başlatan çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı
Marmaris'teki yangını başlatan çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı
Maaşını alamayınca çalıştığı binanın çatısına çıktı
Maaşını alamayınca çalıştığı binanın çatısına çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Oğulcan Engin
Spor Eda Erdem Alper Yılmaz Hakan Reçber Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 14:34:39. #1.14#

title