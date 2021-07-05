Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Defne ilçesinde yapılan operasyonlarda toplam 116 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde yapılan operasyonlarda toplam 116 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Harbiye Mahallesinde bir ikamette yapılan aramada boyları 20 santimetre ile 1,5 metre arasında değişen 33 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

S.D. isimli şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca Gümüşgöze Mahallesinde bulunan ikamette yapılan aramada ise boyları 100 cm ile 2 buçuk metre arasında değişen 83 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

K.G. isimli şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı