Hatay'da uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde 5 kilogram esrar ve 2 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde 5 kilogram esrar ve 2 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte kenevir ekim alanlarının tespitine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda Defne ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde tespit edilen 4 ayrı tarlada boyları yaklaşık 100 ile 200 santimetre arasında değişen ve 44 kilogram esrar maddesi elde edilecek miktarda hasada hazır 2 bin 200 kök kenevir bitkisi ile 5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Hande Erçel Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Metin Oktay Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 12:39:21. #1.16#

title