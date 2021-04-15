Hatay'da uyuşturucu operasyonu
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 46 şüpheli yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 46 şüpheli yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 46 şahıs hakkında adli işlemler yapıldı. 2 şahıstan 2 adet av tüfeği ve bu tüfeklere ait 13 adet kartuş, ayrıca 8 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, gerekli yasal işlemler için ilgili birime teslim edildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 3 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan operasyonlarda 558,30 gram sentetik kannabinoid, 1,32 gram eroin, 35 adet captagon hap, 1,79 gram metamfetamin, 5,64 gram esrar, 100 gram esrar tohumu, 21 adet dişi hint keneviri, 0,55 gram uyuşturucu üretiminde kullanılan AMG ele geçirildi. - HATAY

Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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