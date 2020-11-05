Hatay'da uyuşturucu operasyonu
05.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:56
Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 62 gram eroin ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 62 gram eroin ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kentte önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 62 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikamet sahibi R.Y. tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli