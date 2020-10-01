Hatay'da uyuşturucu operasyonu
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

01.10.2020 17:07 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:10
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Dumlupınar Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda 121 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi H.G. emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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