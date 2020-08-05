Hatay'da uyuşturucu operasyonu Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evin bahçesinde ekili halde hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evin bahçesinde ekili halde hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda Dörtyol ilçesinin Karakese Mahallesi'nde bir evin bahçesinde kenevir ekili olduğu ihbarını aldı. Polis ekipleri H.E.C. ve Ö.C.'ye ait olduğu belirlenen evin bahçesinde kutuya ekili vaziyette 4 kök dişi hint keneviri bitkisi ve kurutulmuş ağırlığı 4 gram olan esrar maddesi ele geçirdi. H.E.C. ve Ö.C. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA