Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.
22.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:00
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde Kurtuluş Mahallesinde belirlenen bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Evde yapılan aramada, 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Olayda R.D gözaltına alındı.
Kaynak: AA