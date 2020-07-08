Hatay'da uyuşturucu operasyonu Hatay'ın İskenderun ilçesinde 265 kök Hint keneviri ve esrar ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 265 kök Hint keneviri ve esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Arsuz ilçesi Helvalık Mahallesi'nde yaptığı çalışma da bir tarla sınırında bulunan dere içerisinde boyları 30-200 cm aralıklarında 265 kök Hint keneviri ve kurumaya bırakılmış 250 gram esrar ele geçirildi.Tarla sahibi A.H. yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA