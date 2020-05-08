Hatay'da uyuşturucu operasyonu
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu
08.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:32

Hatay'da 136 kilogram takoz esrar ve 297 bin 600 adet captagon ele geçirildi.

Hatay'da 136 kilogram takoz esrar ve 297 bin 600 adet captagon ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında bir evde yapılan aramada, evin hol kısmına duvar örerek gizlenmiş 136 kilogram takoz esrar ve 297 bin 600 adet captagon ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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