Hatay'da uyuşturucu operasyonu

19.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:03

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ev içerisine ve bahçeye saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu M.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada ev içerisinde ve bahçeye gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramada evin salonunda minderin altında 0.75 gram, valiz içerisinde 2.30 gram takoz esrar, bahçedeki saksının altında bulunan briket içerisinde 34.93 gram takoz esrar, 22 adet krem renkli captagon nevi belli olmayan boncuk seklinde 23 adet madde ele geçirildi.



Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA