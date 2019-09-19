Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Defne ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

19.09.2019 10:53
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Defne ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada S.K isimli şahsın evine yaptıkları operasyon sonucu ekili 3 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirdi.


Hint kenevirleri yerinden sökülerek imha edilirken olay ilgili S.K. adlı kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.


S.K ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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