Hatay'da uyuşturucu operasyonu

17.08.2019 10:45

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında bir otomobilde 40 kilogram esrar ele geçirildi.

Suriye sınırında görev yapan 2. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler, Altınözü Kıyıgören Hudut Karakolu yakınlarında şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Durdurulmak istenen aracın sürücüsü, otomobili bırakıp olay yerinden kaçtı. Güvenlik güçlerinin otomobilde yaptığı aramada 40 kilogram esrar bulundu.

Ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA