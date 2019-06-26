Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 zanlı gözaltına alındı.

İskenderun Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 7-21 Haziran tarihleri arasında 15 farklı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 212 gram esrar, 15 kök Hint keneviri, bin 651 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 33 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA