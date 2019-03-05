Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren fiziki ve teknik takip sonrasında Antakya ve İskenderun'da bazı adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 270 gram eroin, 1 kilo 156 gram esrar, bin 975 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 32 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA