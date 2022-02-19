Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

HATAY (İHA) - Hatay Jandarma ekiplerinin 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Hassa ilçesinde 6 şüpheli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işledikleri yönünde bilgi alan ekipler, tahkikatı genişleterek 3 ilde eş zamanlı baskınlar sonucu 27 kişilik suç örgütünü çökertti.

Hassa İlçe jandarman komutanlığı KOM Şube müdürlüğü ve Jandarmanın dedektifleri (JASAT) ile 5 narkotik madde arama köpeği ve 1 bomba arama köpeğinin katılımıyla 2'si Gaziantep, 1'i Rize ili ve 1'i Antalya'da olan, içerisinde kamu görevlisinin de bulunduğu 27 şüpheliye ait 32 adreste eş zamanlı olarak yapılan baskında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapmak suçundan 27 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 150 gram metamfetamin, 260 gram esrar, 180 gram eroin, 140 adet extacy uyuşturucu hap, 21 adet captagon uyuşturucu hap, 27 kök kenevir bitkisi, 8 adet otomatik av tüfeği, 18 adet uyuşturucu içme aparatı ile 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, Antalya ve Rize illerinde yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli 16.02.2022 tarihinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Halen gözaltında bulunan 18 şüpheli şahıs Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hassa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa