Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Hatay'da il genelini kapsayan ve 20 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

06.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:58
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

'da il genelini kapsayan ve 20 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.


İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, il genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturma başlattı. Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında adreslerde bulunamayan 3 zanlıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA
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