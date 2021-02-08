Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe merkezinde şüphe üzerine S.Ş. ve N.E'nin içinde bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 42 gram metamfetamin, 57,75 gram kubar esrar, hassas terazi, tabanca ile buna ait şarjör ve mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili S.Ş. ve N.E. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco