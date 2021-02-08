Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

08.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:38
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe merkezinde şüphe üzerine S.Ş. ve N.E'nin içinde bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 42 gram metamfetamin, 57,75 gram kubar esrar, hassas terazi, tabanca ile buna ait şarjör ve mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili S.Ş. ve N.E. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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