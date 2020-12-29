Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
29.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:10
İskenderun ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İskenderun ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İskenderun polisi, uyuşturucu ticareti yapıldığı gerekçesiyle Barbaros Mahallesi'ndeki 2 adrese operasyon düzenledi.
İkametlerdeki aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda, A.G. ve H.Ö gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu