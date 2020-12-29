Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

29.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:10
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İskenderun ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İskenderun ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İskenderun polisi, uyuşturucu ticareti yapıldığı gerekçesiyle Barbaros Mahallesi'ndeki 2 adrese operasyon düzenledi.

İkametlerdeki aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda, A.G. ve H.Ö gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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