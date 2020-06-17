Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıHATAY'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 31 kilo 560 gram esrar ele geçirilirken olayla ilgili Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

HATAY'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 31 kilo 560 gram esrar ele geçirilirken olayla ilgili Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kırıkhan-Reyhanlı yol ayrımı üzerinde bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın bagaj ve arka tampon bölmeleri içerisine gizlenmiş vaziyette 119 paket içerisinde 31 kilo 560 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu H.N. ve A.M. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA