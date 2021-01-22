Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

22.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:21
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerde de 414 gram sentetik uyuşturucu, 2,5 gram eroin, 7 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile tabanca ve mermi ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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