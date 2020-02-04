Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

04.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:55

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 12 bin gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince bir eve yapılan operasyonda 60 paket halinde 12 bin gram takoz esrar ele geçirdi.



Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.



Ayrıca, 3 yabancı uyruklu şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - HATAY

Kaynak: İHA