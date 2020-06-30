Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltıHATAY'ın Samandağ ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evin terasında 410 kök Hint keneviri ile bin 566 gram esrar maddesi ele geçirildi.

30.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:28

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evin terasında 410 kök Hint keneviri ile bin 566 gram esrar maddesi ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik başlatılan çalışmalarda Sutaşı Mahallesi'nde S.Ş.'ye ait eve operasyon düzenlendi. S.Ş.'nin evinde yapılan aramada evin teras kısmında 410 kök Hint keneviri ve 2 torba halinde, 484 gram kurutulmuş, 1082 gram da kurumak üzere olan esrar ele geçirildi. S.Ş. gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: DHA

Manşet

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