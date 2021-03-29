Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı
Hatay'ın Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.
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Hatay'ın Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
İskenderun ilçesindeki operasyonda da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, biri serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco