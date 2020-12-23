Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında Narlıca Mahallesi'nde A.S. ve C.S'nin evinde arama yaptı.

Aramada 245 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler A.S. ve C.S. gözaltına alındı.

Ekipler Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde O.K'nin evinde yaptığı aramada da bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 37 fişek ele geçirdi. O.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş