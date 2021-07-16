Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinde uyuşturucu bulundurduğu belirlenen F.B'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 1000 uyuşturucu hap ile 3 özel reçeteye tabi hap ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Samandağ'da da polis ekipleri, S.Y'nin Kurtderesi Mahallesi'ndeki evinde, saksılara ekili 24 kök ve bir miktar da kurutulmuş Hint keneviri buldu, zanlıyı yakaladı.

İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz