Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı

19.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:49
Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ve Yayladağı ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ve Yayladağı ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun polisi, uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik ilçedeki 4 adrese baskın düzenledi.

Adreslerde bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi, K.E, A.S, A.D. ve M.A.S. gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin Yayladağı ilçesi Turfanda Mahallesi'nde bir adrese düzenlediği operasyonda da 100 gram esrar ve 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ekipler, ev sahibi M.D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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