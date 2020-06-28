Hatay'da uyuşturucu operasyonları
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 196 gram esrar ile 79 kök Hint keneviri ele geçirildi.
28.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:36
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 196 gram esrar ile 79 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki bazı adreslerde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Farklı adreslere yapılan operasyonlarda 196 gram esrar ile 79 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Aralarında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA