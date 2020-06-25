Hatay'da uyuşturucu operasyonları
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir evin damındaki saksılarda 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.
25.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:53
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir evin damındaki saksılarda 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelçay Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Polis, operasyon düzenlediği evin damında, saksıların içinde 4 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Öte yandan, Kocatepe Mahallesi'nde durdurulan biri motosiklet sürücüsünün üzerinde de 10 gram esrar bulundu.
Kaynak: AA