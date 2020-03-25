Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
Hatay'da 2 kilo 42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
25.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:52
Hatay'da 2 kilo 42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Erzin ilçesi otoban gişelerinde bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 2 kilo 42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA