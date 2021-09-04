Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli gözaltına alındı
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Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurup narkotik köpekle arama yaptı.

Polis, kamyonetteki plastik kasalardaki poşette 958 gram esrar buldu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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