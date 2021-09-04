Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurup narkotik köpekle arama yaptı.
Polis, kamyonetteki plastik kasalardaki poşette 958 gram esrar buldu.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli