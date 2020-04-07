Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheli gözaltına alındı.
07.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:00
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheli gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araç içerisinde arama yapan ekipler, 23,55 gram bonzai ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli İ.G. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA