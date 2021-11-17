Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sentetik Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı.

Polis, araçta alüminyum folyoya sarılı satışa hazır 61 gram sentetik uyuşturucu ile yeşil reçeteye tabi haplar buldu.

Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

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AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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