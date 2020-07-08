Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
08.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:06
Hatay'ın Arsuz ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçtaki 4 kişinin birçok suçtan kaydının bulunduğunu belirleyen polis, otomobili aradı.
Otomobilde kağıt ve poşete sarılı bir miktar toz esrar ile 3 uyuşturucu hap ele geçirdi, 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA