Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı
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Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı
28.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:04

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, şüphe üzerine kent girişindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, gizli bölmeye saklanmış poşet içerisinde 152 gram esrar ele geçirdi.

Araç içerisindeki 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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