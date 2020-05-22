Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
22.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:15
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler, gizli bölmeye saklanmış alüminyum folyo içerisinde 55,78 gram eroin ile 6,25 gram metamfetamin ele geçirdi.
Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA