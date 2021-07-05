Hatay'da uygulama noktasında 28 kaçak göçmen yakalandı
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Hatay'da uygulama noktasında 28 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da uygulama noktasında 28 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'da, uygulama noktasında şüphe üzerine 3 aracı durduran polis ekipleri, üzerlerinde kimlik bulunmayan Suriyeli 28 kaçak göçmeni yakaladı.

HATAY'da, uygulama noktasında şüphe üzerine 3 aracı durduran polis ekipleri, üzerlerinde kimlik bulunmayan Suriyeli 28 kaçak göçmeni yakaladı.

Belen ilçesinde, dün saat 05.30 sıralarında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine 3 araç uygulama noktasında durduruldu. Üzerinde kimlik bulunmayan ve aralarında çocukların da olduğu Suriye uyruklu 28 göçmen yakalandı. Yapılan inceleme sonucu göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Hatay'da uygulama noktasında 28 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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